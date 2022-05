Hardware (aucun fail dans l'ordre) :



- Switch : 65 322

- Xbox Series : 6 225

- PS5 : 2 693

- New 2DS LL : 235

- PS4 : 22



Software :



1. [NSW] Nintendo Switch Sports – 47,525 / 352,113

2. [NSW] Kirby and the Forgotten Land – 14,903 / 710,714

3. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 11,127 / 4,632,554

4. [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2022 – 10,372 / 164,305

5. [NSW] Ring Fit Adventure – 6,839 / 3,151,727

6. [NSW] Minecraft – 6,553 / 2,641,949

7. [NSW] The Centennial Case: A Shijima Story – 6,409 / NEW

8. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 5,849 / 4,879,799

9. [NSW] Mario Party Superstars – 4,360 / 964,133

10. [NSW] Zelda: Breath of the Wild – 4,245 / 2,025,606



Source : https://www.gematsu.com/2022/05/famitsu-sales-5-9-22-5-15-22