Bon en vrai, c'est surtout les nouveautés sur le moteur de recherche de Google capable de reconnaitre les couleurs de peau, ou Google Maps qui peut faire des mondes 3D 'à la flight simulator' avec l'IA qui me fascine.6 et 6 Pro :nouveau 6a :COMMENT ILS ONT FAIT POUR SE PLANTER AVEC STADIA BORDEL j'ai envie d'être à la tête du projet Stadia pour en faire une console physique

Who likes this ?

posted the 05/14/2022 at 01:34 AM by suzukube