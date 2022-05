Bon alors ce jeu n'est plus à présenter, mais je vais quand même essayer de le faire, de la manière la plus complète possible.Et dans cette vidéo, on revient donc sur l'histoire de son développement (et notamment la toute première version sur le QL, l'ordinateur maudit de chez Sinclair), les différentes conversions (et notamment la très bonne version Amstrad CPC), ainsi que la très fournie revue de presse (et son double Tilt d'Or mérité !!! ).