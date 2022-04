Merci FortniteOn commence par le traditionnel déhanché festif (si vous voulez des images de Kratos ou Master Chef faisant cette danse, je peux vous en fournir) :On continue par une compilation de la plus fine fleur de la musique internationale, grâce à une sélection hip hop de premier choix par les développeurs de Fortnite (on sent que la team a vraiment du goût et l'oreille musicale) :Après Kratos, Master Chief, et Ryu, c'est donc au tour de Blanka de faire le bonheur des joueurs de Fortnite...Bonus : Pour pas trop me faire incendier, je vais tenter de compenser avec un déhanché festif de Sakura.