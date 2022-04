The Ultimate Doom est le jeu ultime - et maintenant il a reçu une mise à jour de ray tracing ? Mais comment ajouter du RT à un jeu qui ne dispose pas d'un modèle d'éclairage moderne ? Que fait réellement cette mise à jour, comment fonctionne-t-elle et quel niveau de performance peut-on obtenir avec les meilleures et les pires cartes Nvidia RTX ? Alex mène l'enquête.

Bonne nouvelle pour les possesseurs de RTX 3090 : le jeu offre de très bonne performance, et vous pouvez maintenir les 60 fps en Ultra 4K en activant simplement le DLSS en mode Performance Max ! Ce qui est, je l'admets, très impressionnant (même si je vais retourner jouer à Far Cry 6 sans le Ray Tracing de mon côté, hein). Pour maintenir ce framerate, DF utilise un Core i9 10900. Mais il est possible qu'un processeur moins puissant n'impacte pas plus que cela le framerate, il faudrait tester.Après, il est vrai que j'exagère : le jeu est jouable avec une simple RTX 2060 (+Ryzen 5) en tweakant le jeu et en activant le DLSS pour atteindre du 1080p. Ce qui n'est pas si mal mine de rien : Ça prouve que le DLSS est une technologie vraiment top qui peut s'adapter à la puissance des cartes et aux résolutions de sorties recherchées (et qui me conforte sur une petite RTX 3050 ou 3060 Ti) ^^ !