J'ai eu la chance de pouvoir tester avant l'heure ce LEGO Star Wars, et je dois avouer que je suis agréablement surpris !Le jeu a eu pratiquement 2 ans de retard... Mais pour la bonne cause. Entre les doublages en français, la nouvelle caméra (enfin) libre, l'implémentation de combo, la multiplication de cinématiques (qui sied bien à l'univers LEGO), et même les performances sur cette version Xbox Series S, on sent que les équipes de TT Games ont pris du plaisir à restituer l'univers Star Wars au sein du monde LEGO (oui, je sais, il y a eu du crunch pour respecter la date de sortie du jeu...).De mon côté, ça fait depuis LEGO City Undercover que je n'avais pas pris autant de plaisir sur un jeu LEGO (même si j'ai pas mal aimé LEGO Super-Vilains sur ma PS5/4).