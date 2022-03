Je viens de finir "GRIS", un jeu indé magnifique (pour un premier jeu du studio, ça force le respect), court (3 heures) mais intense, musique (comme bruitage) et mise en scène, somptueuse, tout est "classe" et bien construit, tout à l'air "facile" mais c'est surtout que tout s'enchaine avec fluidité (les passages dans l'eau sont une des plus agréable que j'ai vu dans le genre), un gameplay simple mais qui suffit à lui même. Il vous qui fera reprendre des "couleurs", sur un sujet compliqué et rarement aborder, le "deuil".Je pense que cette youtubeuse en parle bien mieux que moi (attention SPOIL)C'est plus qu'un jeu, c'est une thérapie !