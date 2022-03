Let's Play

Bon... J'ai eu la chance de commencer à jouer à Ghostwire Tokyo SANS LA PRESSION d'écrire un test derrière, et du coup, je vous donne mon impression après quelques heures dessus ^^ !Eh bien, après les premières minutes où j'étais très sceptique, avec un gameplay très dirigiste, le jeu fini par s'ouvrir et nous laisser pas mal de liberté dans un Tokyo de nuit coloré, rempli d'esprit, avec un gameplay assez lent, un jeu assez vide, mais qui a un côté poétique et reposant pour qui aime explorer...Bref, un jeu vraiment pas pour tout le monde, peut être difficile à recommander à plein tarif, car il ressemble parfois pas mal à une démo technique, mais une utilisation sympathique du Ray Tracing (sans plus quand même) et une jolie façon de découvrir le folklore des Yokai au Japon (enfin à Tokyo). De mon côté, je ne regrette pas les 63 € qui me permettent de redécouvrir Shibuya... En 3D ^^ !Bon, sinon... Les 3 parties du live (la dernière partie offre un peu plus d'action et c'est également là où j'ai plus apprécié le jeu, quand il devient un sorte de Dying Light 2 mou du genou MAIS A SHIBUYA) :