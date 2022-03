Retour au début des années 90, avec l'histoire d'un petit groupe de surdoués (vous allez voir, leur conversion de Super Mario Bros 3 sur PC est juste bluffante) qui allait racheter la licence d'un vieux jeu sorti en 1981 sur Apple 2, et le transformer en un blockbuster qui allait les rendre célèbres : Wolfenstein 3D.Sans oublier un passage en revue des différentes conversions de l'époque (et notamment les versions consoles Super NES, et la très bonne conversion Jaguar).

posted the 03/19/2022 at 08:47 AM by jedi