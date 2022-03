Non je rigole, je rejouais juste aux nouveaux circuits de Mario Kart Tour, et même si c'est fort agréable, force est de constater que seul 3 circuits sur les 8 m'ont vraiment plu...En tout cas, mon expérience sur Elden Ring m'aura bien servi, car j'ai pu first try tous les circuits en 150cc sauf un, mais c'est juste parce que Toad est un gros tricheur.Coupe turbo doréePromenade à Paris (Mario Kart Tour)Circuit Toad (Mario Kart 7)Montagne Choco (Mario Kart 64)Supermarché Coco (Mario Kart Wii)Coupe maneki-nekoTraversée de Tokyo (Mario Kart Tour)Corniche Champignon (Mario Kart DS)Jardin volant (Mario Kart: Super Circuit)Dojo ninja (Mario Kart Tour)Sinon y'en a qui sont chaud pour des tournois sur Twitch ?Code Ami Switch : SW-7571-5080-9143Bonus : Si vous avez une PS4 ou une PS5, un jeu de moto très sympa est actuellement disponible pour 1€ : https://store.playstation.com/fr-fr/product/EP4008-CUSA08912_00-TT00000000000000 (TT Isle of Man: Ride on the Edge)