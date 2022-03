PS3 :

720p à 30fps

33 Go



PS4

1080p à 30fps

91,42Gb



PS5 :

Fidélité : 2160p à 30fps

Performance : 1440p à 60fps

Performance RT : Dynamique 1440p à 60fps

92,76 Go



- La version PS5 a légèrement amélioré tous les paramètres, restant très proche de la version PC en Ultra (et l'améliorant même sur certains aspects comme l'éclairage).

- Les changements les plus notables par rapport à la version PS4 concernent les ombres, les reflets et la distance de dessin de la végétation.

- La PS5 peut connaître quelques bugs d'ombres graphiques lors du changement de mode d'affichage.

- Les modes Performance et Performance RT semblent utiliser une sorte de reconstruction temporelle.

- Le mode Fidélité sur PS5 présente de meilleures ombres, réflexions, profondeur de champ par rapport aux deux autres modes.

- Le Ray Tracing semble être présent dans les ombres extérieures dans les modes fidélité et Performance RT, mais je ne suis pas sûr qu'il s'agisse vraiment de cette technologie.

- Les temps de chargement sont désormais 5 fois plus rapides sur PS5.

- Les améliorations de cette version Nextgen sont comparables à celles de Ghost of Tsushima ou de Death Stranding. Ces améliorations sont loin de celles qui ont contribué à la PS4 par rapport à la PS3.

- Le framerate est pratiquement parfait sur PS5. Cependant, je trouve assez discutable qu'ils n'aient atteint que 1440p/60fps dans un jeu vieux de 2 générations.

