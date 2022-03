La surprise de la journée : Dying Light 2 tourne en 60 fps sur Xbox Series S depuis la dernière mise à jour !Au prix d'une résolution vraiment faiblard (je tablerais sur du 720p, j'ai presque envie de dire du 512p à certains endroits, mais j'ai pas l'œil de Digital Foundry), mais ça aidera peut-être ceux qui n'en pouvaient juste plus des 30 fps.

posted the 03/11/2022 at 09:33 PM by suzukube