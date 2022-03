J'ai parcouru le premier chapitre de Babylon's Fall avant de laisser tomber (la démo) du jeu, alors vous imaginez bien quel a été ma surprise de retrouver entre les mains de mon facteur un immense colis aux couleurs de Babylon's Fall...À l'intérieur ? Une peinture à peindre soit même représentant une des scènes du jeu! Bon, j'avoue que ça fonctionne comme technique marketing : après avoir passé 2 heures à me prendre pour Pablo Picasso, je me suis dit que je devrais quand même au moins terminer la démo du jeu plutôt que d'avoir de mauvais aprioris...Et vous, avez-vous essayé la démo du jeu (qui semble battre des records de désertions de joueurs) ? Il y a t'il quelqu'un qui s'est lancé dans l'aventure ?

posted the 03/10/2022 at 11:10 PM by suzukube