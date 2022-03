Vous aimez les Tflops ? Le dernier Mac Studio a LITTERALEMENT été conçu pour vous : du haut de ses 21 Tflops, il est plus puissant qu'une PS5 (10.28 Tflops) ou qu'une Xbox Series X (12.15 Tflops) !Un résultat détonnant, résultant de la fusion de 2 puces M1 Max :Le Mac Studio est donc le nouvel ordinateur d'Apple dédié aux professionnels, situé entre Le Mac Mini et le Mac Pro...Avec ses 64 cœurs graphiques, cette machine s'annonce déjà comme un monstre de puissance... Qui lui permet de gérer 4 écran Apple XDR + 1 écran 4K, pour un total de 90 millions de pixels gérés en temps réel... Soit l'équivalent d'une image en 28K !Hâte d'en voir plus !Les tarifs restent raisonnables pour les professionnels, puisqu'on parle d'une machine à seulement 2 999 € avec une puce M1 Max et 512 Go de stockage, et à 4 599 € avec une puce M1 Ultra et 1 To de stockage, tandis que le Studio Display, un écran 5K, est affiché à 1 749 €.Cerise sur le gâteau : On peut déjà le précommandersachant que les premières livraisons seront pour le 18 mars prochain. Oh yeah !