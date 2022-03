J'ai hâte de lire vos commentaires. #CrossGen. Sinon il y en a parmi vous qui attendent toujours une hypothétique PS5 Pro avant de se lancer dans l'aventure Current Gen ?Bonus : GT7 PS4 vs PS4 Pro vs PS5 vanilla :PS4 :1080p à 60fps112,7 GoPS4 Pro :1800p à 60fps112,7GbPS5 :2160p à 60fps (30fps sur les replays avec Ray Tracing)107,6 Go- Cette comparaison a été faite avec le patch 1.04 appliqué.- PS5 propose deux modes d'affichage, Performance et Ray Tracing. Le Ray Tracing ne s'applique qu'aux reflets en mode photo, dans la caméra cinématique sur les ralentis et dans certains menus du jeu. L'expérience de jeu sera la même dans les deux modes.- Les temps de chargement sont d'environ 40 secondes sur les versions PS4, tandis que la PS5 n'a pas besoin de plus de 2 secondes pour démarrer les courses.- Les autres améliorations visuelles notables de la PS5 sont l'augmentation de la distance de dessin et de la géométrie, le filtrage des ombres ou l'occlusion ambiante.- La version PS5 comporte également plus de public et de végétation.- Implémentation très intéressante du Dualsense. Sentir la route, les changements de vitesse ou les gâchettes pour les pédales en font l'une des meilleures expériences avec ce contrôle.- Le framerate a été testé dans les conditions les plus exigeantes dans les 3 versions. Des circuits avec de la pluie ou une charge graphique élevée et avec 20 véhicules. Aucune des versions ne peut maintenir un framerate constant de 60fps dans ces circonstances, mais c'est acceptable dans l'ensemble.- Le Ray Tracing, en tant qu'opinion personnelle, est quelque peu anecdotique. Spider-Man ou Ratchet & Clank ont montré une meilleure implémentation de cette technologie.- En général, Gran Turismo® 7 répond aux attentes sur toutes les plates-formes, comme d'habitude dans cette série.Conclusion : La superior version est donc la version PS5 du jeu.