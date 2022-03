Ça y est ! J'ai enfin la joie (j'aimerais dire l'honneur) de pouvoir découvrir ce Gran Turismo 7 ! Grand fan de la série (ça s'est accéléré avec Gran Turismo 4 sur lequel j'ai pu participé à des compétitions régionales), je dois avouer que j'apprécie énormément Gran Turismo Sport...Et c'est une joie de découvrir, durant ces premières heures de jeu, que la formule Gran Turismo Sports reste présente, saupoudré avec le retour de ce qui faisait de Gran Turismo un magnifique jeu solo !Bref, venons en au vif du sujet : Vous jouez avec quel schéma de contrôle vous ?1/ Vous avez un volant2/ A la manette, sticks analogiques3/ A la manette, croix directionnelle4/ A la manette, gyroscopeVous pouvez voter ici :Figurez-vous que pour ma part, j'ai activé le gyroscope et... Il fonctionne rudement bien !Les sensations se rapprochent du Speed Wheel, un volant que j'ai beaucoup utilisé dans Forza (et Forza Horizon 1) sur Xbox 360, mon seul regret ayant été son abandon sur Xbox One.Alors attention : ce n'est pas nouveau, je faisais déjà cela sur ma PS4 + DualShock 4 + GT Sports. Mais avec les gachettes adaptatives et les vibrations plus fines, ainsi qu'une forme de manette plus adaptée, on a quelque chose que je trouve plus satisfaisant - j'aimerais bien avoir la même chose sur Forza Horizon 5 !Et vous, vous jouez comment à GT7 (ou GT Sports si vous n'avez pas encore GT7) ? Je suis aussi assez curieux de voir les retours du grand public, car, pour ce que j'en ai joué jusque-là, le jeu est vraiment *très* proche de Gran Turismo Sports (pas forcément une mauvaise chose vu que le jeu est bon, voire très bon, même quand on continue d'y jouer sur sa PS5 en 2022 ^^).Par contre, par rapport à la série Forza, j'ai l'impression que rien de ma progression de GT Sports n'a été reprise sur GT7, j'aurais aimé un petit bonus en Cr. par exemple, plutôt que de me proposer d'acheter 100.000 Cr. pour 2.49 € quoi. ON EST PAS DANS FORTNITE ICI !Plus loin, cela décrédibilise le jeu (j'ai gagné 2 tickets de tombola dans le jeu, j'ai gagné 2.000 Cr et 5.000 Cr (lol)) alors qu'on pouvait aussi gagner une voiture dans ces "lootbox" qui n'en n'ont pas le nom avec des différences de prix abusées...Alors, certe, dans Forza Horizon 5, on a peut-être trop de récompenses (Encore que j'aime le côté festif et casino du tout), mais là, ça pue la radinerie pour mettre la main à la poche... Et après avoir acheté le jeu 80 € (sur le PlayStore), ben ça ne passe pas et ça... dégoûte. Même si, perso, j'm'en fous un peu, j'veux juste une Abarth 500, toutes les générations de MINI et une peut être New Beetle (si possible en Dune Cabriolet), ça ne devrait pas me couter trop cher !