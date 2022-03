Hello ! Bon, j'avoue, c'est un prétexte pour ma toute dernière vidéo du Carnaval (je crois que c'est la plus ambitieuse que j'ai faite, mais 45 minutes ah ah ah cela dit il y a une présentation de Fort-de-France au début qui pourrait vous plaire)... Et de la curiosité aussi : avec le COVID19, comment se passe Mardi Gras partout dans le monde ?Martinique :Les BG du Mardi GrasGuadeloupe :Nouvelle-Orléans [USA] :Brésil :Japon [J'ai rien trouvé cette année, mais cette parade m'a fait halluciner] :France (Nice) [Je ne comprends pas comment fonctionnent les dates à Nice, mais voici des images du Carnaval... Mais pas de Mardi Gras ? Je suppose que c'est pas férié en France donc forcément...] :Trinidad [Carnaval organisé en lieu clos, c'est assez... space. Je suppose que c'était déjà comme ça avant le Covid ?] :Hum... J'ai l'impression d'avoir fait le tour, ça a l'air assez morose, à part dans nos îles, j'crois qu'on a pété un câbleEt je n'ai pas l'impression que Mardi Gras soit férié / chômé et un jour très important en occident en fait, ça a l'air spécifique à la Caraïbe, un peu au Brésil et à la Nouvelle-Orléans ^^ ! Ça me fait toujours aussi bizarre de voir la planète entière continuer à vivre comme si de rien n'était alors que ce sont les derniers jours avant... Le Carême ? (enfin pour les pays chrétiens en théorie... Et après, c'est pâque !).Voilà, c'était mon article du jour :m Je vous souhaite un excellent Mercredi !Oh, j'en profite :Après, ça sera trop tard (enfin en papier jusqu'au 6 mais faites le par Internet, ça prend littéralement 30 secondes).