Salut tout le monde,



Dans le monde du jeu vidéo, on parle souvent de la direction artistique, des musiques, des personnages cultes mais je trouve que l'on évoque trop peu souvent les personnes derrière qui donnent vie à ces personnages qui peuvent transcender notre expérience.



Je voulais voir avec vous quelles ont été les performances d'acteurs/actrices qui vous ont le plus marquées dans un jeu vidéo.



En ce qui me concerne :



- Troy Baker jouant Joel dans les 2 The last of us. Je trouve même que son jeu dans le 2e a gagné en finesse rien que dans le timbre de sa voix par exemple



- Troy Baker jouant Booker Dewitt dans Bioshock Infinite. Alors oui, je sais, c'est un FPS et on ne fait "qu'entendre" sa performance mais c'est en cela que je trouve cette performance encore plus impressionnante



-Ashley Johnson jouant Ellie dans les 2 The last of us. Comme pour Troy Baker, je trouve que son jeu a énormément gagné en finesse lors de ce 2e opus.



- Christopher Judge jouant Kratos dans le dernier Gow of War. Je trouve sa performance monumentale. Pas simple de reprendre un rôle aussi iconique que celui de Kratos et de lui donner une nouvelle facette tout en gardant sa force. Il lui permet ainsi de continuer sa légende et non de tomber dans le cliché.



- Melina Jürgens jouant Senua dans Hellblade. Je crois que c'est l'un d'un jeu les plus puissant que j'ai pu voir de ma vie de joueurs. Elle vie à 100% le rôle et lui donne une puissance rare. Hâte de voir ce qu'elle pourra faire dans le 2e



- Courtnee Draper jouant Elisabeth dans Bioshock Infinite. Son jeu dans le jeu principal est déjà de haute qualité mais je crois que c'est surtout la 2e partie du DLC Burial at sea qui me fait mettre sa performance dans cette liste. Son jeu gagne en carrure, en intensité et donne à Elisabeth une autre dimension



- Valorie Curry jouant Kara dans Detroit becoming human. Je trouve son jeu très émouvant et très fin. Le travail sur sa voix est d'une justesse folle.



J'en oublie sûrement mais ce sont les premiers qui me viennent à l'esprit.



C'est à vous :-)