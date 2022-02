"Nous sommes vraiment enthousiasmés par cet accord. C'est une opportunité incroyable pour 1CE de réaliser nos rêves et aspirations les plus fous dans le domaine des jeux vidéo. Notre vision et notre passion seront désormais soutenues par une société mondiale de jeux vidéo de premier plan, et je suis très fier de la chance unique qui m'est offerte de travailler avec Tencent et les autres grands esprits créatifs qui font partie de son écosystème mondial" - Tomasz Nieszporski, membre du conseil d'administration de 1C Entertainment.

Après l'acquisition du studio Inflexion Games (ancienne filiale d'Improbable fondée par Aaryn Flynn) en début de semaine, Tencent a décidé de la terminer en officialisant le rachat du groupe polonais 1C Entertainment (King's Bounty, Men of War, Space Rangers) qui possède 1C Online Games, QLOC, un studio qui aide actuellement CD Projekt RED sur Cyberpunk 2077, Muve, distributeur de jeux vidéo numériques, Cenega, leader dans le secteur de la distribution de jeux vidéo en Europe centrale et orientale, Good Loot, production et distribution de produits dérivés de la culture pop, ainsi que Yagamedia, services complets de marketing et de relations publiques pour les produits numériques.L'accord conclu en novembre dernier stipule que 1C Entertainment et toutes ses filiales dont le nom contient "1C" seront rebaptisées dans les six mois.