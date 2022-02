Apres une semaine de projection le film Uncharted se révèle être un carton se plaçant 4eme des plus gros lancements pour une adaptation de jeux video aux US derrière le premier Tomb Raider (avec Angelina Jolie), Detective Pikachu et Sonic the Hedgehog qui garde la couronne.Le film a rapporté mondialement pour l'heure 139 Millions de dollars sur les 120 qu'il a couté.Avec ces chiffres et 90% d'avis positif sur Rotten Tomatoes par les spectateurs, Tom Rothman le patron de Playstation Pictures parle désormais d'en faire une franchise.