Attention aujourd'hui on s'attaque à un des jeux les plus mythiques du siècle dernier, Stunt Car Racer qui est sorti sur tous les 8 et 16 bits du moment, et qui d'ailleurs de façon un peu étrange n'a connu aucune conversion console.Et ça reste un des jeux les plus appréciés, un jeu de courses sur montagnes russes à la physique exceptionnelle, qui reste extraordinairement fun à jouer.Gentlemen, start your engines !!!