Surprise ! Uncharted continue sa promotion en arrivant directement au cœur de Fortnite, via 2 skins de Nathan Drake et Chloe Frazer ! Le tout est vendu pour 2500 Vbucks ^^ !Les skins sont disponible dès aujourd'hui, le 18 février 2022 !Bon, j'lâche les 2500 Vbucks ?

Who likes this ?

posted the 02/18/2022 at 12:38 AM by suzukube