Je précise reprendre un artcicle datant de juillet 2021, cette surprise Metroid par Intelligent System



Toujours et encore le fameux Gigaleak, cette source de données incroyables dans laquelle on n’en finit pas de découvrir des choses étonnantes. Cette fois, il s’agit d’une liste de jeux abandonnés ou conceptualisés pour la Nintendo Wii. De quoi voir qu’on est parfois passé proche d’avoir de belles suites à des licences parfois un peu tombées dans l’oubli.



Il n’est pas rare qu’on découvre avec le temps des jeux qui ont été annulés, parfois au détour du CV d’un développeur ou d’un artiste qui dévoile des images de conceptions sur son site. Cependant, avec le Gigaleak, l’opportunité de trouver des jeux dont on aurait jamais entendu parler est monstrueuse. Et c’est justement ce qui arrive, avec des utilisateurs qui ne cessent de tomber sur des données de jeux abandonnés. Dans le lot, on peut même y voir un Metroid pour la Wii, qui aurait dû être développé par Intelligent Systems, le studio derrière Paper Mario, Wario Ware et Fire Emblem.



C’est sur Resetera que cela se passe, avec l’utilisateur MondoMega qui s’amuse à recenser toutes les découvertes qui ont été faites. Et autant dire qu’il y en a :



Tennis for Wii : Comme son nom l’indique, un jeu de Tennis, probablement inspiré de Wii Sports.

Excitetruck qui est connu sous le nom de “World Toughest Race”, avec une note disant : “Un jeu de course qui ressemble à une version d’Excitebike, mais avec des camions 4×4 et des graphismes réalistes.

Project Hammer est listé comme “Hammer Man”, avec la note : Tentative de créer un jeu à la Dynasty Warriors qui se vendra en Amérique du Nord.

Fire Emblem Radiant Dawn est nommé “Fire Emblem GC2”, avec la note : La direction est d’augmenter la portion de film, qui a été bien reçue par les utilisateurs de la version GC.

Sphere un jeu spatial inédit. Action et infiltration féminin. Metal Gear-like en switchant sur diverses caméras d’observation.

Metroid développé par Intelligent Systems. Sortie quelque temps après Metroid Prime.

Project X par Retro Studios. Un jeu d’action mettant en scène Sheik de Zelda : Ocarina of Time.

KNIGHT Wars par Kuju. Un jeu de fantaisie et stratégie avec des éléments graphiques de Battalion Wars.

Super Smash Bros. Brawl est listé comme étant le “Project Sora”, développé par HAL et Game Arts.

"Un jeu de combat d’épée" développé par Y’sK. Aucune autre information sur ce jeu.

Mario Strikers Charged (aussi nommé “Super Mario Strikers 2”) était d’abord prévu être lancé en premier en Europe, ainsi qu’un titre de lancement de la Wii.

Revo R, par HAL. La note dit : “Viser des graphismes de style Pop Art”.

Jumper Super Stars pour Wii, développeur listé comme étant Ganbarion.

DDR Mario 2 sur Wii, développé par Konami.



Il y a fort à parier que d’autres jeux vont encore émerger au fil des semaines, mais cela montre bien qu’il existe un bon nombre de licences qu’on pensait perdues dans les oubliettes de l’histoire de Nintendo, mais qui aurait pu durant un temps revenir sur nos consoles. Dommage.