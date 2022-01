C'est le contraire de mon topic de hier.Depuis un peu plus de une semaine le site c'est un vrai champs de bataille.Mais maintenant que ça semble s'être calmer un peu (quoique), ceux qui étaient certains d'acheter une PS5, le rachat de Activision a t-il changé votre décision, et fait que désormais voulez plus de PS5 mais une Xbox Series? Ceux qui ne veulent que une console.Ou alors vendre votre PS5 pour une Xbox Series ?A contrario ceux qui voulaient déjà une Xbox, pas besoin de leur poser la question.Idem pour ceux qui auront toute les plateformes ou un PC gamer.Car c'est bien beau toute cette guéguerre des consoles mais c'est plus intéressant de vrais avis, avec de vrais arguments.