Deviation Games est ravie d'annoncer la création de Deviation Games Canada ! Cela fait maintenant plusieurs mois que nous travaillons sur cette initiative (en restant très discrets), et c'est donc très excitant de pouvoir enfin partager cette incroyable nouvelle avec vous tous ! Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour célébrer cette étape importante ! Et il va sans dire que nous embauchons ! Donc, si vous êtes au Canada et que vous êtes intéressé à explorer l'une des opportunités sur notre site web, n'hésitez pas à nous contacter ! Ou si vous souhaitez simplement en savoir plus, veuillez envoyer un message à l'un des membres de notre équipe. Nous serions ravis d'avoir une conversation et de vous en dire plus sur toutes les choses passionnantes qui se passent chez Deviation Games !

Créé en novembre 2019 par les anciens développeurs de Treyarch Studios, Dave Anthony et Jason Blundell, qui ont tous deux joué un rôle clé dans le succès de la série Call of Duty : Black Ops, le studio indépendant Deviation Games continue son expansion avec de nouveaux bureaux au Canada, en plus de ceux à Los Angeles. L'équipe de développement se rapproche désormais des 200 employés.L'année dernière, Deviation Games a annoncé un accord "historique" avec Sony Interactive Entertainment afin de développer une IP originale et révolutionnaire sur PS5. A noter qu'une récente offre d'emploi pour un senior game designer suggère que le studio américain travaillerait sur un "AAA story-driven RPG".