Juste une petite course sur Suzuka Circuit (avec son replay) pour ceux qui ne voient pas l'évolution de GT7 depuis GT Sport.En me replongeant dans Gran Turismo Sport, j'me dis vivement Gran Turismo 7, avec ses rétroviseurs en HD, sa distance d'affichage énorme avec moins de popping de textures (notamment les herbes), son public plus détaillé et surtout ses nouvelles pistes et la mise à jour des véhicules avec probablement plein de voitures électriques et soyons fous, la Tesla Model S PlaidEt tout cela arrive en mars prochain, juste après que l'on aura profité de SIFU et de Horizon Forbidden West...Y'a pas à dire, le début d'année s'annonce fou sur PS5, et les festivités commencent le mois prochain !Rappel des jeux sortant exclusivement sur PS5 (et PS4) en 2022 :- Horizon Forbidden West (18 février 2022)- Sifu (8 février 2022)- Gran Turismo 7 (4 mars 2022)- God of War Ragnarok (2022)- Ghost Wire Tokyo (printemps 2022)- Stray (2022)- Little Devil Inside (2022)- Uncharted : Legacy of Thieves (28 janvier 2022)- Forspoken (24 mai 2022)