Ça vient de Nate the Hate. Sur Resetera il a la réputation d'être plutôt fiable donc à voir et ou il a le pseudo NateDrake.Nate the Hate : Fire Emblem 2022 & Remake + plus d'infos sur les titres Switch + Persona@ 28:00 Le Remaster HD de Metroid Prime sera dans la seconde moitié de 2022. Comme c'est le 20e anniversaire de la sortie originale sur la GameCube, Nintendo peut se positionner comme une tête d'affiche pour les fêtes de fin d'année.@ 29:00 Xenoblade Chronicles 3 est retardé en interne et peut tomber en 2023 à cause du virus et des problèmes techniques. La sortie pourrait tout de même avoir lieu en 2022 car le jeu a besoin de régler des problèmes techniques.@ 35:00 dans le podcast. Un nouveau Fire Emblem est prévu pour 2022 par les développeurs de Three Houses et il semble très excitant avec de meilleurs graphismes et de meilleures mécaniques. Le remake de Fire Emblem : Genealogy of the Holy War ne sera pas disponible en 2022, mais plutôt en 2023.54:00 Il croit que House of the Dead sortira en mars.@ 56:50 Le jeu Resident Evil pour Nintendo Switch est Revelations 3 (pas sûr qu'il soit en développement) en raison de la difficulté à obtenir des informations sur le projet.59:00 croit que Persona 4 fera son chemin sur Switch et PlayStation en 2022.59:55 déclare que Persona 6 est une exclusivité PlayStation 5 (ne donne pas plus de détails). Il semble qu'il sera annoncé plus tard lors de l'anniversaire de Persona.Tout au long du podcast, la date de février est évoquée à plusieurs reprises, mais cela ne semble pas être une certitude.