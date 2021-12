Un mauvais bon film, bon dans le sens où il réussit son but divertir mais bon pas tellement non plus car c'était un peu long donc c'est du divertissement qui est finalement lourdingue à cause de la densité, c'est très riche, bien trop riche pour finalement être aboutis dans la majorité des sujets, tout est survolé, emballé, pesé et expédié.



Hier j'ai vu un avis sur le film sur gamekyo qui a finit par un interminable débat sur c'est un truc pour pré-ado ou pas. Ok boomer, toi le darron, etc

Perso c'est film qui tout comme Disney a fait avec Star Wars tente le pari de vouloir plaire à tout le monde, le film est ciblé pour les très jeunes (le ton infantilisé des personnages jeunes comme adultes) mais voilà le fan service et les références ne sont là que pour les anciens car impossible à décrypté pour les plus jeunes, cette réunion de méchants est un fantasme des fans en rapport avec Sinister six (on s'amusera à penser que Disney a finalement piller cette partie partie importante de l'univers Spiderman, une façon de ne pas laisser Sony en profiter seul par la suite).

Donc voilà c'est compliqué de dire c'est un film de jeunes ou tu vois les vieux fans venir rentrer et se plaindre de la forme. Les jeunes ne devraient pas trop être trop regardant, les plus vieux par contre peuvent logiquement aussi y trouver à redire.



Bon le film est plutôt beau même si les lieux de combats sont vraiment peu inspirés, même la statut de la liberté qui pouvait être top n'est pas bien utilisé.



Un scénarien qui ne mène pas à Rio

Le scénario est faible car tout tiens grâce à un assemblage de pirouettes assez navrantes. Les parties sont recollé les unes aux autres de façon trop légère voir insignifiante. Le découpage est clair mais plutôt mauvais.





Une blague c'est bien en abusé ça craint

La surmultiplication des blagues qui fonctionnent dans les sitcoms fatiguent, manquait juste les rires rajoutés.

C'est devenu une case à cocher pour chaque film Marvel, après quand c'est trop cela devient carrément gênant. N'est pas le premier Gardien de la Galaxie qui veut.



Trop de personnages tue le personnage!

Les persos, dur dur peut-être le bouffon s'en sort mais le trop plein de personnages ne permets pas de vraiment donner la place à quoi que ce soit de consistant.

-Zendaya s'en sort mais à un rôle vraiment secondaire donc au final son job était pas très difficile.

-Peter Parker fidèle à lui-même immature à souhait, il a failli donc tout détruire mais à aucun moment on ne ressent le danger stratosphérique. Le film tente de montrer le passage de Peter Parker vers l'adulte.

-Doc Strange perds à contrario sa maturité pour tomber dans l'irresponsabilité...genre le fils Peter vient lui demander les clés de sa voiture, le doc lui dit "Heu tu n'as pas le permis fiston mais ok...donc là à quelques instants clés, disparait on sait pas pourquoi, va y fiston je te laisse faire. Doc Strange est une pirouette pour permettre au film d'avancer et de justifier son finale, un simple outil, une pirouette à lui tout seul.

-Tante May qui aussi permets de placer une pirouette d'un Peter Parker qui va continuer dans ses délires d'enfants en roue libre. Sa mort n'avait pas beaucoup d'impact, le lieu de la scène était insipide et ce n'était pas l'attitude d'une lionne voulant défendre son petit. Elle sortait du cadre de tante May, on avait l'impression d'un autre personnage, de toutes façons dès le début du film on comprennait que disney avait décidé de partir sur autre chose, de se débarrasser de la tante (une tante qui était plutôt gênante pour ceux qui ont connu le spiderman du passé).

-Le pote Ned par une pirouette a des pouvoirs magiques bien utile pour mettre des fils pour que l'histoire avance.

-Docteur Octopus, c'était gênant...bon aucun des méchants présents n'a vraiment la possibilité de faire une performance peut-être le bouffon mais bon cela reste beaucoup trop peu

-Dare Devil hop je suis là...hop je disparais.

Trop de choses futiles sont uniquement là pour justifiés pour que le film avance.

-Le retour des Spidermans, fan service bancale qui a permis cela dit de corriger sympathiquement certains aspect ou acte manqué dans les anciens films de Spiderman. Maintenant leur retour n'a pas été à la hauteur je trouve.





Le seul vrai twist poser revient finalement au fait que l'affiche préparait les spectateurs à un affrontement gigantesque entre la brochette de méchants et Spiderman mais au final ils ont tenté un truc du niveau d'Avengers "Non Vision toi le robot on ne peut pas te sacrifier si c'est pour sauver l'univers" ou encore "ho un rat pour sauver l'univers, cela tombe trop bien on va pouvoir faire un film". Donc voilà on va essayer d'aider les méchants. Le film ne décolle pas vers ce qu'il aurait pu être.



Les musiques sont passables voir oubliables.

Les combats sympathiques mais bien trop brouillons (souvent chez Marvel) d'autant que faire un final dans la nuit avec des échafaudages est une très mauvaise idée en terme de lisibilité et donc d'impact.

Le final n'est pas à la hauteur de l'ambition du film.



Un bon mauvais film, un vrai film popcorn en fait.



Ma petite déception scénaristique, à vrai dire la mort de Tante je n'y a pas cru, en fait j'ai cru au twist suivant: on sait que Octopus et Bouffon vert sont morts mais reviennent donc à la vie dans le monde du Spiderman MCU. Alors je me suis imaginer la chose suivante...ouais, ouais la mort de tante May c'est du flan! C'est Mysterio qui est aussi revenu! Mysterio a qui aurait manipulé Peter, car c'est bien grâce à Tante qui convainc Peter de sauver les Octopus and co, de les aider...car voilà pour moi ce film semble être factuellement les Sinister Six (multivers inside) sauf qu'ils étaient Five donc, il en manquait un...cela aurait pu constituer le twist du film.



Le truc amusant et on va dire alleluhia:

Venom...on ne va pas se taper le nullissime Venom de l'univers Sony





Finalement je comprends absolument que ce film avec ses blagues légères et son scénario bancale puisse plaire, il a un rythme soutenu et même si nawak est riche en contenu. Dommage toutefois que ce genre de film accapare trop ed place dans l'industrie du cinéma.

on va voir comment justement le nouveau Matrix va se comporter même si je doute que le public où les fans attendaient un retour de Matrix tant tout semble avoir été dit, est-ce une sorte de fan service nostalgique on verra