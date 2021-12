Bonjour à tous Ça y est ... J'en suis au point où je vais devoir ajouter un SSD à l'intérieur de la ps5 J'hésite entre le seagate firecuda 530 et le gigabyte aorus 7000s... Pour ceux qui ont tenté l'expérience , quel disque avez vous ajouté ? Vous en êtes content ?

posted the 12/12/2021 at 02:12 PM by richterbelmont