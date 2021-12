Retour sur un mythe de l'arcade avec Contra, plus connu chez nous sous le nom de Gryzor.Dans cette vidéo, je reviens sur la conception du jeu d'arcade original, sur les différentes problématiques de nom (Contra - Gryzor - Probotector), et bien évidemment sur les différentes conversions.Concernant les versions micros, la version Amstrad est entrée dans la légende, étant de loin la version la plus aboutie sur nos micros.Et sur consoles, je reviens forcément sur la version NES, et notamment sur les différences qu'il y a entre la version japonaise Famicom et les autres versions. Et spoiler : la version japonaise écrase les versions américaines et européennes (merci la puce secrète).