Rejoignez Todd Howard, Game Director, Angela Browder, Studio Director et Matt Carofano, Art Director, pour parler des ambitions, des passions et de l'histoire de Bethesda Game Studios, comment elles ont façonné le studio et leurs perspectives d'avenir avec Starfield . Continuez à nous suivre dans les mois à venir pour plus d'épisodes de “Dans le cosmos étoilé”.



Starfield sortira exclusivement sur Xbox Series X|S et PC le 11/11/2022. Jouez dès le lancement avec Xbox Game Pass.



Rejoignez Constellation, https://bethesda.net/fr/game/starfield, dès maintenant et soyez parmi les premiers à recevoir les nouvelles et les mises à jour au sujet de Starfield.

