Hum, exercice difficile : Quels sont les 3 jeux que vous recommanderiez dans le Xbox Game Pass (ça me donnera peut être des idées).En faisant une vidéo sur le sujet, je me suis rendu compte que... Vraiment, on ne le répètera pas assez, l'offre est juste gargantuesqueBref, personnellement, je recommanderais :- Psychonauts 2- Nier Automata- Scarlet Nexus(Et encore, c'est pour être original, sinon ça serait Flight Simulator, Forza Horizon 5 et Gears 5).Par curiosité, vous avez des recommandations ou des petites perles sur lesquels vous êtes tombés par hasard ? Je n'arrive même plus à suivre tout ce qui est dans le catalogue !