Rassurez moi, je ne suis pas tout seul dans ce cas là ?Hier j'ai reçu un mail + SMS de Cultura (il font bien les choses, rien a dire) pour me dire que ma commande est dispo en retrait au magasin. Je ne me souvenais même pas avoir commandé quelque chose, mais bon, comme je passe forcément devant le magasin pour rentrer chez moi, bah du coup je fais un petit détour et je récupères mon fameux colis.[/url]Et oui, la sortie de ce produit totalement inutile (donc forcément indispensable) était le 12/11Pas encore déballer l'objet et comme ce weekend j'ai plein de truc à faire, ça attendra un soir dans la semaine (enfin si j'arrive à decrocher de FH5)Au pire, comme c'est un truc de collectionneur, si au final j'en veux plus je ferais le crevard en le vendant ultra cher sur ebay, y'aura bien un pige.. euh, un pro-N pour le prendre au double du prix initial