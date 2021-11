- La version XCloud fonctionne sur une connexion internet de 1Gb/s.

- XCloud utilise la même version que la Xbox Series S. Il s'agit d'une amélioration dans de nombreux paramètres par rapport à la Xbox One.

- XCloud propose également des modes qualité et performance. Dans ce cas, je recommande le mode performance.

- Les deux modes d'affichage offrent une résolution maximale de 1080p en raison des limitations actuelles de XCloud (bien que la sensation de netteté soit plus proche de 900p).

- J'ai pu constater un décalage d'entrée légèrement plus important en mode qualité.

- Les temps de chargement sont légèrement plus lents sur XCloud par rapport à la série S, mais très rapides par rapport à la Xbox One.

- Si vous avez une bonne connexion et une Xbox One, vous devriez jouer à la version XCloud.

Essai perso de Forza Horizon 5 en xCloud depuis Google Chrome (pas l'idéal on est d'accord) :