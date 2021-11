Si vous êtes jeune et pas un vieux croupion comme moi, sachez que les crédits de votre Pass Culture vous permettront d'obtenir 3 mois de Xbox Game Pass !Ca se passe ici : https://news.xbox.com/fr-fr/2021/11/10/decouvrez-le-xbox-game-pass-pour-pc-avec-le-pass-culture/ Pour rappel, le Pass Culture est un bon de 300 € valable pour toutes les activités culturelles en France.

posted the 11/10/2021 at 06:27 PM by suzukube