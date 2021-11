... so expect to experience real player like gameplay!"the AI:Bon, blagues à part, êtes vous confrontés à des bugs dans le jeu ? Par 2 fois j'me suis retrouvé stoppé sur l'autoroute de mon côté...Après, globalement ça va sur Xbox, j'ai pas eu de bugs bloquants, par contre sur mon PC, c'est la foire aux zones de textures qui ne chargent pas (après mon jeu est installé sur un disque dur, mais j'ai 16 Go de ram).Bon, après, y'a plein de glitch cool en vraiOn fait tellement n'importe quoi dans ce jeu que ça part vite en vrille