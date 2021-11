J'ai une question qui va paraître totalement conne mais... Comment on fait pour réellement éteindre une Xbox Series X ou S ? En effet, en mode démarrage instantanée, la console démarre instantanément, logique :Là où ça devient bizarre, c'est qu'en voulant réessayer en mode "économie d'énergie", ben... C'est aussi rapide (j'ai essayé de multiples fois) :Pour en avoir le coeur net, j'ai recommencé l'expérience en débranchant la console, et là, effectivement, on a bien le logo "Xbox" au démarrage de la console :J'en déduis donc que lorsque l'on est en économie d'énergie et qu'on éteint la console, celle-ci est dans une forme de "veille", très similaire au démarrage instantané !Ma question est simple : comment peut-on faire pour réellement éteindre la console, sans utiliser l'interrupteur d'une multiprise ? (À ce niveau la PS5 est plus intuitive, avec un mode "arrêt" et un mode "repos")