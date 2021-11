La Gamecube en avait malgré tout sous le capot ! Voici le top 10 des plus beaux jeux de cette console.10)- Très beau jeu et l'un des tout premier à être sortit sur Gamecube. Luigi's Mansion se demarquait avant tout par ses décors détaillés, et surtout ses spectres avec leurs couleurs fluorescentes verte, rose, bleue etc... du plus bel effet.9)- Wind Waker, épisode assez décrié au départ, en a finalement conquis plus d'un avec son magnifique Cell Shading. Avec son apparence de dessin animé, le jeu est une véritable merveille dans l'animation, et dans ses décors très "cartoon" dans l'âme. C'est un des rares Gamecube qui a le mieux vieilli aujourd'hui, mais son Remake sur Wii U le rend encore plus beau !- Ce véritable phénomène dans le jeu de baston a été une véritable claque à sa sortie. Des décors très variés et des personnages ultra détailler, SMBM met des étoiles dans les yeux à tout les niveaux.7)- Encore plus beau que son grand frère, les couleurs pètent à l'écran, que ce soit les effets des plantes, de la puit ou du soleil, on se serait vraiment cru dans notre propre jardin. Sans parler des différents effets des Pikmin comme le feu, l'électricité ou encore l'eau. Mais ici, ce qui impressionne également, c'est la quantité de Pikmin qui peut yavoir à l'écran sans que la console ne rame ! Une prouesse à l'époque.6)- Une claque à sa sortie ! Aller dans l'espace ou encore sur la planète de glace Hoth avait ce petit quelque chose de jouissif. Mais pas que, les effets des tirs lasers, le bruit des vaisseaux, les effets d'explosion ou encore la distance d'affichage de dingue font que ce jeu mérite une place dans ce classement.5)- On aurait pus le renommer Beautiful Joe tellement ce jeu pétait la rétine en 8 avec sa magnifique 2D. Le jeu était super beau mais aussi assez difficile.4)- Le premier SC a été une véritable claque, surtout pour ses effets d'ombre et de lumière incroyablement réaliste pour l'époque. Mais aussi pour son univers dans l'espionnage très immersif et mâture, écrit par Tom Clancy's, écrivain américain de renom.Ça a un peu mal vieilli aujourd'hui, mais pour l'époque ça a été un phénomène ce jeu.3)- Des effets d'eau hallucinant même encore aujourd’hui, je me souviens après avoir acheté ce jeu, contempler la flotte pendant des dizaines de minutes tellement je trouvais ça bluffant. Mais l'animation de Mario n'étais pas en reste non plus, et que dire de la distance d'affichage de psychopathe que le jeu nous offrait à plusieurs reprises ? Tout simplement saisissant ! Yavais des panoramas à tomber par terre.2)- Dernier jeu de Rare pour Nintendo avant qu'il ne rejoigne Microsoft. SFA est clairement l'un des jeux les plus impressionnant de la gamecube. Les mondes traversés sont riche, vivant, l'animation de Fox, ne serait ce que ses poils est bluffante, la peau des dinosaures, certains boss gigantesque, la texture de l'eau, les effets de neige, la météo. Tout claque absolument partout et tout le temps, de plus, le jeu est très variés dans ses environnements. Bref, y jouer encore aujourd’hui passe totalement, c'est pour vous dire à quel point ce jeu était impressionnant.1)- J'aurai pus tout aussi bien mettre le Zero mais bon, je veux pas mettre deux jeux d'une même licence. RE et donc son Remake sur Gamecube c'est la claque que tout le monde connaît et qu'on ne présente plus. Absolument magnifique et photo réaliste pour certains passage. Ce manoir, plus beau tu meurs... que dire aussi du passage en extérieur bluffant. Bref, c'est tellement beau que t'en chiale !!!- Impossible de les départager pour moi car il traite d'un univers totalement différent. MP avec ses décors organiques était le plus beau jeu de la Gamecube avec RE. Ses boss et créatures impressionnants n'étaient pas en reste tant ce jeu mettait la barre très très haute. Les décors fourmillant de détails à chaque porte ou presque, quand c'était pas les effets d'eau ou de neige sur la visière de Samus qui explosait absolument tout. Jamais univers de SF n'aura paru aussi réaliste que sur ce jeu.Voilà, qu'espère que ce top qui arrive assez en retard mais je pouvais pas avant vous aura plu quand même. Je profite de ma journée de congé aujourd'hui pour vous le proposer.Je n'ai pas mis deux jeux de la même licence parce que Zelda TP ou RE4 mérite évidemment une place dans ce top mais bon, je préfère faire comme ça.