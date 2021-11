Let's Play

Wow.C'est juste monstrueux d'avoir un tel niveau de scalability. Microsoft et Playground montre leur maitrise totale de l'ensemble des consoles de leur écosystème, c'est juste... Dingue.Résultat ? La version Xbox One S peut être mise côte à côte de la version Xbox Series X sans rougir !Je ne peux qu'applaudir ! Je retourne à mon expérience ^^ !Bonus : Pour le fun, le jeu en ULTRA LOW sur PC en 1080p (pire que sur One S lol c'est mon PC qui tire la gen vers le bas en fait) : https://youtu.be/OKHAVpdSOk0