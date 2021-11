Software

1. [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 163,256 (New)

2. [NSW] Super Robot Wars 30 (Bandai Namco, 10/28/21) – 70,849 (New)

3. [PS4] Super Robot Wars 30 (Bandai Namco, 10/28/21) – 60,386 (New)

4. [PS4] Fatal Frame: Maiden of Black Water (Koei Tecmo, 10/28/21) – 22,196 (New)

5. [NSW] Tokimeki Memorial: Girl’s Side 4th Heart (Konami, 10/28/21) – 21,675 (New)

6. [NSW] Fatal Frame: Maiden of Black Water (Koei Tecmo, 10/28/21) – 20,586 (New)

7. [PS4] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (Aniplex, 10/14/21) – 9,351 (120,196)

8. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 9,225 (4,478,941)

9. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 8,829 (4,112,648 )

10. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 8,715 (2,251,834)



11. [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 6,503 (4,176,378 )

12. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 5,922 (6,915,801)

13. [PS5] Back 4 Blood (Warner Bros. Games, 10/12/21) – 5,661 (22,251)

14. [NSW] Metroid Dread (Nintendo, 10/08/21) – 5,483 (124,501)

15. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 4,803 (2,408,975)

16. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 3,439 (911,832)

17. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 3,397 (2,883,131)

18. [NSW] WarioWare: Get It Together! (Nintendo, 09/10/21) – 3,306 (157,830)

19. [PS4] Far Cry 6 (Ubisoft, 10/07/21) – 3,206 (51,764)

20. [PS4] FIFA 2022 (Electronic Arts, 10/01/21) – 3,067 (42,589)

21. [NSW] Minecraft Dungeons Ultimate Edition (Microsoft, 10/26/21) – 2,856 (New)

22. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 2,837 (820,883)

23. [NSW] Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set (Bandai Namco, 09/24/21) – 2,825 (67,072)

24. [PS4] Blue Reflection: Second Light (Koei Tecmo, 10/21/21) – 2,653 (16,701)

25. [PS4] Lost Judgment (Sega, 09/24/21) – 2,483 (151,039)

26. [PS5] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles (Aniplex, 10/14/21) – 2,411 (24,727)

27. [NSW] FIFA 2022 Legacy Edition (Electronic Arts, 10/01/21) – 2,089 (27,032)

28. [NSW] Blue Reflection: Second Light (Koei Tecmo, 10/21/21) – 2,074 (10,454)

29. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild + Expansion Pass (Nintendo, 10/08/21) – 1,896 (9,474)

30. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 1,828 (3,961,261)



Quelques nouveautés on va dire attendu, on sent que Nohell approche.



On voit que Konami revient à la charge, c'est assez amusant de voir qu'ils ont le vent en poupe alors qu'ils sont censé être largué et cela d'autant plus que PES (e-football) a complétement coulée.



Content pour Fatal Frame même si on voit que c'est devenu une license qui n'est plus du tout prioritaire, on comprends que la série Atelier a plus de poids par exemple.



Demon Slayer PS4 résiste bien, la période de Nohell devrait lui permettre de se maintenir dans le top 30 facilement voir pas trop loin du top 10.



Par contre avec une 30ème place, cela sent la fin pour Splatoon 2. Mais une fin magnifique puisque la barre des 4 millions va devenir une formalité avec la période de Nohell.



Metroid Dread a décroché avec les nouvelles sorties mais n'a pratiquement aucune chance de retrouver le Top 10.