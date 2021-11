- «It’s an improvement, but it’s not a kind of revolution »



- « im seeing a very little changes »



- « i don’t see a great technical large differences in a positiv direction, i saw some things that are worse



- « Why we see the same things ? »



- « The haven’t showed any improvements since last time we saw it »

Les gars de chez DF n’y vont pas de main morte avec Halo Infinite, le dernier trailer de gameplay est décortiqué et voici quelques éléments à retenir :En gros un an de développement supplémentaire, plusieurs studios réquisitionnés pour faire moins bien sur certains points que l’ancienne build…