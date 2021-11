La Tokyo Skytree (東京スカイツリー, Tōkyō Sukaitsurī?) est une tour de radiodiffusion du Japon, située dans l'arrondissement Sumida de Tokyo. Haute de 634 mètres, elle devient, le jour de son inauguration en 2012, la deuxième plus haute structure autoportante du monde.

posted the 11/02/2021 at 04:23 PM by suzukube