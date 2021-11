On a entendu parler en long large et en travers des 30 fps du jeu en mode qualité (mouaip) de ses baisses de framerate quand on est en mode performance à 60 fps (encore ? ça fait beaucoup là non ?) et de "oh mon dieu, Eidos ce sont des quiches en optimisation", mais quelqu'un a-t'il essayé ce jeu en allant au-delà de son aspect technique ?Je viens de débuter mon aventure sur les Gardiens de la Galaxie de Marvel, et je dois dire que je suis très surpris ! Je n'ai pas lu les tests de la presse, mais les retours des joueurs étaient très morose, et j'avoue m'être laissé entrainé par la vibes...Le truc, c'est que j'adore les univers de Marvel, et j'avais également adoré Marvel's Avengers, que j'ai pris comme une aventure de 20 heures (donc le Post-Game répétitif ne m'a vraiment pas gêné). Du coup... Je ne sais pas, je me suis dit : Allez, on se lance dans le jeu, au pire, on perdra 50 € :-) !Et... Le début du jeu est vraiment très agréable : On se croirait dans un nouveau film Gardiens de la Galaxie ! Le doublage, en français, avec des doubleurs jouant à la perfection (même si la synchro-labiale n'est, elle, pas parfaite) et je pense que c'est grandement ce qui fait l'ambiance du jeu ! Je ne suis pas visagistes non plus, donc je ne remarque pas que les visages ne sont pas les mêmes que dans les films (et de toutes les manières, je joue à Fortnite où les personnages sont encore différents au niveau des visages, ou les Comics où, encore une fois, les visages sont différents... Donc rien de gênant à ce que les visages sont différents dans le jeu).Bref, j'ai hâte de continuer mon parcours sur le jeu (entre coupé de quelques parties de Demon's Slayer), et une petite surprise pour moi. Je pensais vraiment qu'on se retrouverait avec une "expérience multijoueur rentrée au pied de biche dans un jeu solo", mais finalement c'est une expérience solo proche d'un RPG en temps réel que l'on a là... Et ça me semble plutôt intéressant ^^ !Je vous donnerais un avis plus étayé une fois que j'aurais avancé dans le jeu, mais pour le peu que j'en ai fait : une bonne surprise ^^ ! Il y a des chances que ça plaise aux fans de Star Lords :-D (bon, maintenant, comment je vais faire pour récupérer son skin et sa danse dans Fortnite ?).ET GROS COUP DE CŒUR A LA BANDE SON QUI VAUT A ELLE SEULE SON PESANT EN OR BORDEL !