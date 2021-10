les créateurs de Little Big Adventure (actuellement sur le 3ème épisode, après 26 ans d'attente),Sachant que ces deux jeux sont furent à leur sortie de véritables bijoux de technologies, et que le réalisateur, Frédéric Raynal, les a entièrement programmé en assembleur, je vous laisse deviner à quel point ces codes sont d'importance pour tout programmeur qui se respecte.Les codes sont à récupérer sur GitHubetEn espérant que la communauté puisse apporter de nouvelles features à Lba 1 et 2 grâce à cela !Enfin, sachez que la Team, qui officie désormais sous le nom de [2.2.1] pour rappel, a reproposésur Steam !

posted the 10/28/2021 at 07:32 AM by obi69