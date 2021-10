Dans 2 jours, sortie de ce nouveau Super Robot Taisen, appelé "30", en commémoration des 30 ans de la série.On aura droit à :- Chōdenji Robo Combattler V- Mobile Suit Gundam (units only)- Mobile Suit Zeta Gundam- Mobile Suit Gundam: Char’s Counterattack- Mobile Suit Victory Gundam- Mobile Suit Gundam Narrative- Heavy Metal L-Gaim- Brave Police J-Decker (new)- The King of Braves GaoGaiGar Final (units only)- Hakaioh: GaoGaiGar VS Betterman (new)- Code Geass- Code Geass: Lelouch of the Resurrection- Getter Robo Armageddon- Mazinger Z: Infinity- Mazinkaiser INFINITISM (units only)(new)- Magic Knight Rayearth- Gun X Sword- Majestic Prince- Knight’s & Magic (new)- SSSS.GRIDMAN (new)Les persos originaux de cet épisode sont :/EDGE//AZ/Et voici leur "unité originale" :On a eu droit à 3 trailers pour le jeu, ainsi qu'à 2 trailers pour les séries à venir en DLC en novembre et décembre (et logiquement 2 autres packs en 2022, avec toujours 9 unités par packs, dont 2 OG pour chaque) :Pour les DLC 1 & 2, nous avons donc :- Voltes V- Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack - Beltorchika's Children (Hi-Nu Gundam)- Sakura Wars Series (5 unités)- Super Robot Wars OG Series (Kusuha et Bullet / RyuKoOh et KoRyuOh)- Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans (Gundam Barbatos Lupus Rex, Gundam Gusion Rebake Full City, Gundam Flauros, Gundam Bael)- Ultraman (Netflix 2019) (Ultraman, Seven, and Ace)- Super Robot Wars OG series (Kyosuke et Excellen / Alteisen Riese et Rein Weissritter)Enfin rappelons que le jeu sort sur PS4 / Switch (stores JP/Asia/Singapore/etc) et PC (Steam EU y compris), avec la particularité d'êtrepour une fois.Unesur les stores (PC pas encore, mais elle arrivera day one je pense), permettant de commencer le jeu et sauvegarder l'avancée / débloquer des bonus pour la sortie du jeu.Voilà !!!