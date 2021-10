- Le monde ouvert est une direction toute nouvelle pour la franchise Halo. Halo Infinite entend mettre l'accent sur la variété des situations dans la sandbox



- Des missions secondaires seront présente dans le jeu comme des combats face à des mini-boss, détruire des avant postes ennemis qui pourront ensuite être utiliser comme base pour de réapprovisionnement d'équipement ou encore le sauvetage de marines qui donneront au joueurs des récompenses.



- Les Banished seront présent massivement sur la map pour vous traquer. Ils changeront d'organisation suivant le cycle jour/nuit. Ce qui laissera l'opportunité au joueur de pouvoir tendre des embuscades.



- Les ennemis s'adapteront à la situation du joueurs si il est par exemple à pieds ou en véhicules afin de ne pas rendre les affrontement trop simple ou trop difficiles.

Des Boss feront leur apparitions pour vous réduire à néant. Ici Jega 'Rdomnai un bladeMaster de la "Main d'Atriox". Un assassin de Escharum (Principal antagoniste du jeu) qui traquera le Master Chief sur le Halo Zeta. Il est surnommé "le tueurs de Spartan".

Les avant postes repris aux ennemis pourront vous permettre de commander des véhicules aérien ou terrestre.

L'équipement du Master Chief pourra être augmenté au fur et à mesure de l'aventure afin de rendre certains combat moins difficiles. Le grappin (qui par exemple pourra avoir la possibilité d'étourdir les ennemis grâce à une onde de choc.) ou encore le repulseur feront partie des ces possibles améliorations. Le joueurs devra cependant trouver des "Spartan Core" éparpillé au quatre coins du jeu ou en remplissant des taches secondaires.

Le cycle Jour/Nuit en temps réelle sera bien de la partie.

Comme tout bon Halo, on échappera pas aux fights dans les structures Forerunners.

La campagne sera plus centrée sur les personnages. Ici le Master Chief fera équipe avec "Weapon" l'IA destinée à détruire Cortana.

Le Sinistre chef de guerre brute Escharum. le second de "La main d'Atriox" qui mène la guerre sur le Halo Zeta. Il semble désireux d'un combat face au Master Chief. Il a détruit à lui seul les forces de l'UNSC présente sur l'installation 07.

l'Oracle de la Vérité. La encore un nouvel ennemi que le Master Chief devra combattre. Pour une raison inconnu il semble s'être allié aux Banished en embrassant leur cause. "Le Messager" a également une apparence et une voix féminines.

Les brutes Jiralhanae sont des nouveaux ennemis totalement nouveaux dans la saga. Ils possèdent une barre de vies et sont des mini-boss dotés d'une armures. Ils auront la possibilité de volé en Jetpack et de ramasser des armes qui traines sur la map afin de vous rendre la tache difficile.

Le Master Chief semble plus humain que ce soit dans les dialogues et le langage corporel à l'image de ce qui à été proposer dans Halo 4. "L'IA Weapon" et "Le Pilote" seront ces compagnons de routes dans ce nouvelle opus.