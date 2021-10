Les commissions pour les applications contenant des abonnements, dont des développeurs de jeux vidéo (enfin non, car ça concerne les applications contenant des abonnements), passeront à 15% au lieu de 30%, Google ayant cédé à la pression.En novembre 2020, 99% des développeurs avaient déjà accès à un taux réduit de commissionnement (moins de 1M de $ de CA sur 1 an). Cette mesure complète donc celle-ci.Selon FRANDROID, cela serait un impact lié, entre d'autres cause, au procès d'EPIC GAMES contre Apple. Un joli geste, qui pourrait faire souffler bien des développeurs (même si je suppose que parmis les 1% non concernés, on retrouve EPIC GAMES)