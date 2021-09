Mais une console capable de gérer des jeux 4K ne devrait pas être commercialisée avant la fin de l'année prochaine au plus tôt, selon des personnes au fait des plans. Nintendo se trouve ainsi désavantagé sur le plan technique par rapport à ses concurrents, dont les actions ont grimpé en flèche cette année alors que celles de Nintendo ont perdu 20 %. Cela risque également d'aliéner les développeurs qui ont passé des mois à adapter leurs jeux pour tirer parti des capacités hardware améliorées. Nintendo a répondu à une liste de questions en disant que le rapport de Bloomberg est "inexact" et a refusé de préciser à quelles parties de l'information il faisait référence.

Les employés de 11 sociétés de jeux ont déclaré que leurs équipes étaient en possession du kit de développement 4K de Nintendo pour la Switch. Ces entreprises sont réparties dans le monde entier, allant de grands éditeurs à de petits studios, et comprennent au moins une entreprise qui n'a jamais créé de jeu sur console auparavant, Zynga Inc. selon les employés, qui ont demandé à ne pas être identifiés parce qu'ils n'étaient pas autorisés à discuter de leurs projets publiquement.

posted the 09/29/2021