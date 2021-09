Le mois d'octobre arrive, et nous, les heureux possesseurs de Switch, on va avoir de quoi faireOutre les promotions actuelles (dont vous pouvez consulter notre selection sur Otakugame.fr : https://otakugame.fr/promo-des-jeux-nintendo-switch-a-tout-petit-prix/ ou même consulter l'intégralité de celle-ci sur https://nintendo-otaku.com ), avec notamment Ori and the Will of the Wisps actuellement à moins de 20 €, sachez que le mois d'octobre sera l'occasion de voir débarquer sur Nintendo Switch :FIFA 22GRIS (version physique)Nickelodeon All-Star BrawlSuper Monkey Ball: Banana ManiaMetroid DreadKoh-Lanta : Les AventuriersVoice of Cards: The Isle Dragon RoarsEvertriedTreasures of the AegeanMon Amie Peppa PigLes Gardiens de la GalaxieLes Schtroumpfs : Mission MalfeuilleStar Wars: Jedi Knight CollectionMy Universe: My Baby Chiens & ChatsSuper Robot Wars 30Mario Party SuperstarsPJ Masks : Héros de la Nuitet Hotel Transylvania: Scary-Tale AdventuresDe plus, on pourra sublimer nos parties en mode portable grâce à l'écran OLED de la nouvelle Nintendo Switch OLED, qui sera en plus plus grand, exploitant mieux la surface de la console, et bénéficiant d'un kickstand autrement plus fiable, avec en bonus un nouveau coloris pour les JoyCon : le blanc !La console sera disponible au tarif de 359 € (349 € généralement constaté, et déjà vue à 299 € ou 309€ avec des promotions spécifiques) à compter du 8 octobre prochain.