Grâce à la mise à jour du navigateur Edge pour les consoles Xbox Series S | X, vous pouvez accéder à une vaste liste d'émulateurs dans le navigateur et vous N'AVEZ PAS besoin que votre Xbox fonctionne en mode développeur. Dans cet épisode, nous examinons de plus près ce qu'il est possible de faire et comment cela fonctionne en pratique.